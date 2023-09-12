«حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتخصيص ملياري دينار لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، بهدف إعمار البلديات المنكوبة وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار شرق البلاد.

ونصت المادة الثانية من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم (559) لسنة 2023 الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» على تكليف صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة بإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار بالبلديات المنكوبة بالمنطقة الشرقية.

كما أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة القرار رقم (562) لسنة 2023 الذي أذن في مادته الأولى، لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة «باستخدام المبالغ المودعة بحساباته بالباب الثالث في الأعمال الضرورية والعاجلة لصالح البلديات المنكوبة لإعادة الحياة اليومية بها بالتنسيق مع عمداء البلديات بالخصوص».