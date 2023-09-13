فريق إسباني يصل طرابلس للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل صباح الأربعاء العاصمة طرابلس فريق إسباني مختص في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، على ما أفادت منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

ويرافق الفريق الإسباني أربعة كلاب أثر مدربة، وطائرتا «درون» متطورة وجهازا استشعار، وتوجه الفريق بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم وسفارتي البلدين، إلى مدينة بنغازي، ومنها إلى درنة لبدء العمل الميداني، وفق «حكومتنا».

وقال مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس، محمد كبلان لـ«حكومتنا»، إن الفريق الإسباني سيعمل إلى جانب مهامه في المنطقة الشرقية، على تدريب فرق المركز على الاستجابة السريعة وعمليات الإنقاذ والانتشال والتعامل مع معدات البحث المتطورة، كما سيزود المركز بمعدات الاستشعار والتصوير لمساعدته في التعامل مع ما تشهده المناطق المنكوبة من صعوبات في البحث عن المفقودين وإنقاذهم.

وفد جزائري يصل طرابلس للمعاونة في مواجهة تداعيات «دانيال»

وصل وفد جزائري على رأسه وزيرا الداخلية والصحة مطار طرابلس، أمس الثلاثاء، للمعاونة في مواجهة تداعيات العاصفة «دانيال».

وضم الوفد ممثلي جمعية الهلال الأحمر ومجموعة الحماية المدنية، وفرق إنقاذ جوية، وأخرى من الدفاع المدني الجزائري، بالإضافة إلى شحنات إغاثة وإعانة، حسب بيان وزارة الشباب في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وفد جزائري يصل طرابلس للمعاونة في مواجهة تداعيات «دانيال»

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الاتحاد الدولي للصليب الأحمر: 10 آلاف مفقود في ليبيا جراء عاصفة «دانيال»

وأوضح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أمس الثلاثاء، أن عدد المفقودين جراء السيول والفيضانات التي شهدتها ليبيا خلال اليومين الماضيين وصل إلى «10 آلاف شخص» حتى الآن، متوقعًا ارتفاع حصيلة القتلي «بشكل هائل».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤول في المنظمة، طارق رمضان، قوله للصحفيين في چنيف خلال اتصال عبر الفيديو من تونس: «حصيلة القتلى ضخمة، وقد تصل إلى الآلاف. نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات أن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن».

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر، مساء الأحد الماضي، سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين وغرق عديد المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مناطق شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم للمناطق المنكوبة، وجهود الإنقاذ البحري من أجل انتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».