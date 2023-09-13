وفد جزائري يصل طرابلس للمعاونة في مواجهة تداعيات «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وفد جزائري، على رأسه وزيرا الداخلية والصحة، مطار طرابلس، أمس الثلاثاء، للمعاونة في مواجهة تداعيات العاصفة «دانيال».

وضم الوفد ممثلي جمعية الهلال الأحمر ومجموعة الحماية المدنية، وفرق إنقاذ جوية، وأخرى من الدفاع المدني الجزائري، بالإضافة إلى شحنات إغاثة وإعانة، حسب بيان وزارة الشباب في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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واستقبل وزير الشباب نائب رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، فتح الله الزني، الوفد رفقة وزيري المواصلات محمد الشهوبي، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء الطاهر الباعور.

خصصت الجزائر ثماني طائرات، لنقل مساعدات وفرق إنقاذ مختصة إلى ليبيا، توجهت ثلاث منها نحو العاصمة، وخمس نحو المنطقة الشرقية.

وصول وفد جزائري إلى طرابلس للمعاونة في مواجهة تداعيات العاصفة «دانيال»، 12 سبتمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

مساعدات على متن الطائرة، 12 سبتمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

مساعدات على متن الطائرة، 12 سبتمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)