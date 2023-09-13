انطلاق قافلة إغاثية للهلال الأحمر من طرابلس إلى المناطق المتضررة من «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر تسيير قافلة إغاثية وطبية من العاصمة طرابلس صباح اليوم الأربعاء إلى المنطقة الشرقية.

وستتوجه القافلة إلى المناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال» التي خلفت أضرارًا ودمارًا بالغين، حسب بيان الفرع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووجه الفرع الشكر إلى المتبرعين على مساهمتهم من أجل تخفيف المعاناة عن المتضررين، ومساعدة السلطات المحلية في التعامل مع الكارثة.

فتح حساب تبرعات

وأمس الثلاثاء، فتحت جمعية الهلال الأحمر حسابًا للتبرعات في مصرف التجارة والتنمية الرئيسي رقم «001-775006-0011».

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ودعت الجمعية المواطنين إلى مد يد العون بالتبرع في هذا الحساب المفتوح لمصلحة الأسر المتضررة جراء العاصفة «دانيال».

قافلة الهلال الأحمر الإغاثية المتجهة من العاصمة إلى المنطقة الشرقية، 13 سبتمبر 2023. (الجمعية فرع طرابلس)

قافلة الهلال الأحمر الإغاثية المتجهة من العاصمة إلى المنطقة الشرقية، 13 سبتمبر 2023. (الجمعية فرع طرابلس)

قافلة الهلال الأحمر الإغاثية المتجهة من العاصمة إلى المنطقة الشرقية، 13 سبتمبر 2023. (الجمعية فرع طرابلس)

قافلة الهلال الأحمر الإغاثية المتجهة من العاصمة إلى المنطقة الشرقية، 13 سبتمبر 2023. (الجمعية فرع طرابلس)