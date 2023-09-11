وفاة 3 شبان من متطوعي «الهلال الأحمر» أثناء محاولتهم إنقاذ العالقين في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

توفي ثلاثة شبان متطوعين في جمعية الهلال الأحمر فرع درنة أثناء محاولتهم إنقاذ العالقين جراء السيول الغزيرة والفيضانات التي تجتاح المدينة منذ مساء أمس الأحد، وتسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية «وال» ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الشبان المتوفين هم حمدي بلعيد، وخالد ادوال، وعبادي الخرم، لقوا مصرعهم أثناء القيام بواجبهم الإنساني، ومحاولتهم إنقاذ العالقين وسط السيول والفيضانات التي اجتاحت درنة.

- جمع مئات الجثامين في شوارع درنة (صور)

وتمكن مواطنون ونشطاء ومتطوعون من جمعية الهلال الأحمر فرع درنة، من جمع مئات الجثامين في شوارع المدينة المنكوبة جراء العاصفة «دانيال» التي تجتاح مناطق شرق ليبيا منذ أمس الأحد، وتسببت في مقتل وفقدان وإصابة العشرات من المواطنين، وخلفت خسائر مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الإثنين، مناطق برقة شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم الدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».