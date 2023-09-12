الهلال الأحمر يفتح حساب تبرعات لمصلحة متضرري «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، فتح حساب للتبرعات في مصرف التجارة والتنمية الرئيسي رقم «001-775006-0011».

ودعت الجمعية المواطنين إلى مد يد العون بالتبرع في هذا الحساب المفتوح لمصلحة الأسر المتضررة جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية، حسب ما جاء على صفحتها في موقع «فيسبوك».

إعلان مناطق شرق ليبيا «منكوبة»

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر مساء الأحد الماضي سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

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أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مناطق برقة شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم الدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».