أميركا تعرض مساعدة ليبيا في مواجهة آثار «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

عبرت الولايات المتحدة عن تعازيها لعائلات الضحايا والمتضررين من الفيضانات المدمرة التي شهدتها ليبيا جراء العاصفة «دانيال» خلال اليومين الماضيين، وعرضت تقديم المساعدة في جهود الإغاثة

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: «الولايات المتحدة تعبر عن تعاطفها وتعازيها للمتضررين من الفيضانات المدمرة التي شهدتها ليبيا»، كما نقل الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية مساء الإثنين.

وأكد استعداد الولايات المتحدة للتنسيق مع شركائها في الأمم المتحدة والسلطات المحلية في ليبيا بشأن كيفية تقديم جهود الإغاثة للمتضررين والناجين.

ولم تصدر إلى الآن حصيلة رسمية بأعداد الوفيات والمفقودين جراء الفيضانات التي ضربت مدن وبلدات عدة في الشرق إثر العاصفة «دانيال». لكن تشير بيانات وتصريحات رسمية إلى مقتل قرابة ألفي شخص، وفقدان ما لا يقل عن خمسة آلاف آخرين.

ماكرون: فرنسا تقوم بتعبئة الموارد لتقديم المساعدة الطارئة للشعب الليبي

السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»

رئيس الإمارات يوجه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق إنقاذ إلى ليبيا

رسائل تضامن عربية ودولية مع ليبيا

أعلنت عدد من الدول العربية، على رأسها مصر والإمارات وقطر، تضامنها مع ليبيا في مواجهة التداعيات المدمرة للعاصفة «دانيال»، إذ وجَّه رئيس الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا.

كما قدم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعازيه إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في ضحايا العاصفة «دانيال» التي تجتاح مناطق شرق ليبيا منذ الأحد.

وأكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، من جهته تضامن بلاده مع الليبيين. وقال: «أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم».

ودوليا، أعلنت تركيا إرسال فريق بحث وإنقاذ وتدخل طبي إلى شرق ليبيا، للمساعدة في مواجهة آثار «دانيال»، بالإضافة إلى تجهيز المواد الطبية والأجهزة والأدوية.

كما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعبئة بلاده الموارد من أجل تقديم المساعدة الطارئة للشعب الليبي. بينما صرح وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، بأن بلاده تتواصل مع السلطات الليبية، لتقويم نوع المساعدات التي سيجرى إرسالها على الفور إلى الشعب الليبي.