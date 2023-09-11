ماكرون: فرنسا تقوم بتعبئة الموارد لتقديم المساعدة الطارئة للشعب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الإثنين، قيام بلاده بتعبئة الموارد لتقديم المساعدة الطارئة للشعب الليبي، لمواجهة آثار السيول التي ضربت مناطق شرق ليبيا.

وقال ماكرون، في تغريدة عبر حسابه على موقع «إكس»: «تضامني مع الشعب الليبي الذي يعاني من فيضانات رهيبة. وتقدم فرنسا تعازيها لأسر الضحايا وتقوم بتعبئة الموارد لتقديم المساعدة الطارئة».

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وسبق أن وجَّه رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة، وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، لمواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «وام».

كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إمدادات تتضمن أطقم النظافة والإمدادات الطبية الحيوية لـ10 آلاف شخص متضرر من السيول في شرق ليبيا.

وعبرت دول مصر، وتونس، والجزائر عن استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار العاصفة «دانيال»، التي تجتاح مناطق شرق البلاد منذ أمس الأحد.