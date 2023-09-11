رئيس الإمارات يوجه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق إنقاذ إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وجَّه رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، لمواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «وام».

وعبر الرئيس الإماراتي عن «خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا الفيضانات، داعيًا الله أن يرحم الضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».

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وتشهد مدن شرق ليبيا كارثة إنسانية جراء عاصفة «دانيال» التي بدأت أمس الأحد، مصحوبة بأمطار وسيول جارفة، أودت بحياة العشرات، وشردت الآلاف، وغمرت مناطق بأسرها، حتى باتت مدينة سوسة غارقة بكاملها تحت الماء، وأصبحت درنة «مدينة منكوبة»، وحاصرت المياه أهالي مدن البيضاء، ودرنة، والمرج، وطبرق، وتاكنس، والبياضة.