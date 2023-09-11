السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، تضامن بلاده مع الليبيين في «مصابهم الأليم»، جراء عاصفة «دانيال» التي ضربت البلاد.

وقال السيسي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك: «أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا».

- تونس تتضامن مع ليبيا وتبدي استعدادها لتقديم العون في مواجهة آثار العاصفة «دانيال»

- الجزائر تعبِّر عن استعدادها لمساعدة الليبيين للتخفيف من توابع «دانيال»

وسبق أن عبرت تونس والجزائر وقطر تضامنها مع ليبيا، واستعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار العاصفة «دانيال»، التي تجتاح مناطق شرق البلاد منذ أمس الأحد.