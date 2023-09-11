البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا البرلمان العربي، اليوم الإثنين، الدول العربية ودول العالم والمنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدوليين إلى دعم ليبيا في مواجهة الأزمة الطاحنة التي تواجهها جراء الآثار المدمرة التي خلفتها العاصفة «دانيال» وما أسفرت عنه من سيول اجتاحت عدة مناطق في شرق ليبيا، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وشدد البرلمان العربي في بيان، على ضرورة تقديم يد العون والمساعدة لمؤازرة ليبيا في هذا المصاب الأليم والذي يتطلب تعزيز التعاون العربي والدولي، وسرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة، وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات.

تضامن عربي مع ليبيا

وأكد البرلمان العربي وقوفه وتضامنه التام مع ليبيا، ودعمه لها حتى تتجاوز هذه المحنة بسلام، مؤكدًا على أهمية تضافر وحشد الجهود العربية والدولية، وتقديم الدعم اللازم لدولة ليبيا حتى تستطيع إغاثة ومساعدة المتضررين.

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وأكدت عضوة مجلس النواب رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي أحلام اللافي، أن ليبيا في هذه المرحلة في حاجة إلى التضامن والتكاتف والدعم العربي والدولي من أجل مواجهة هذه الأزمة الإنسانية الطارئة، وذلك للمساعدة في إغاثة المتضررين وتقديم العون العاجل لهم.

إعلان الحداد في ليبيا

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وكذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم، الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الرايات بجميع الجهات العامة والخاصة، حدادًا على ضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق شرق ليبيا لليوم الثاني على التوالي.