حماد يعلن تنكيس الأعلام والحداد 3 أيام على ضحايا العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تنكيس الأعلام والحداد في القطاعين العامة والخاص والمؤسسات جميعها، بدءًا من اليوم الإثنين حتى الخميس المقبل.

وأعربت الحكومة، في بيان، عن «حزنها بعد تلقيها أنباء وفاة مواطنين»، جراء السيول العارمة التي ضربت عدد من المدن والمناطق إثر العاصفة المتوسطية «دانيال».

إعلان درنة «مدينة منكوبة»

في وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب درنة «مدينة منكوبة»، موجهة الجهات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك، بما فيها حماية سكان المدينة من أخطار العاصفة والانجرافات وغيرها، ومساعدتهم على تجاوز آثارها.

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كما قرر ت تخصيص 200 مليون دينار للبلديات والمدن والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات جراء «دانيال».