وفاة 7 أشخاص جراء السيول في سوسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الإثنين، وفاة سبعة أشخاص في سوسة في حصيلة أولية، بينهم ثلاث نساء، جراء السيول التي تعرضت لها المدينة.

وأشار الجهاز إلى انقطاع الطريق بين المدينة والمدن المجاورة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انقطاع الطريق شحات وسوسة

في وقت مبكر من صباح اليوم، أطلق مواطنون تحذيرات من انقطاع الطريق الواصل بين مدينتي شحات وسوسة جراء السيول.

- انقطاع الطريق بين شحات وسوسة جراء السيول (فيديو وصور)

وتداولت صفحات ليبية على موقع «فيسبوك» صورا تُظهر الأضرار البالغة في الطريق الجبلي، ووقوع عدة انهيارات فيه جراء العاصفة دانيال.

كما شاركت الصفحات مقطع فيديو يُظهر الدمار الواسع الذي لحق بشارع المستشفى في سوسة، والأضرار التي لحقت عدة منازل بها.