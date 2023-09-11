مركز البيضاء الطبي: 12 وفاة بين رجال ونساء جراء السيول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز البيضاء الطبي وفاة 12 شخصا، في حصيلة أولية، جراء السيول التي اجتاحت المدينة على خلفية تأثر أجواء المنطقة الشرقية بالعاصفة «دانيال».

وأشار المركز، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «وصول 12 حالة وفاة بين رجال ونساء»، موضحا أن الوفيات من مدينتى البيضاء وشحات.