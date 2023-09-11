مركز البيضاء الطبي: 12 وفاة بين رجال ونساء جراء السيول

أعلن مركز البيضاء الطبي وفاة 12 شخصا، في حصيلة أولية، جراء السيول التي اجتاحت المدينة على خلفية تأثر أجواء المنطقة الشرقية بالعاصفة «دانيال».
وأشار المركز، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «وصول 12 حالة وفاة بين رجال ونساء»، موضحا أن الوفيات من مدينتى البيضاء وشحات.
توقعات بارتفاع الضحايا لأكثر من 100 شخص
وفي تصريح سابق لقناة الوسط (Wtv)، قال مدير مركز البيضاء الطبي، د. عبدالرحيم مازق، إن المركز استقبل ثلاث حالات وفاة في المدينة، غرقت جراء السيول، مرجحا ارتفاع عدد ضحايا العاصفة لأكثر من 100 شخص، نظرا لكثرة البلاغات عن المفقودين.
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