حماد يخصص 200 مليون دينار للمناطق المتضررة من السيول

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتور أسامة حماد، تخصيص 200 مليون دينار للبلديات والمدن والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات جراء العاصفة المتوسطية «دانيال».

وزع المبلغ بواقع 30 مليون دينار لبلدية درنة وفروعها، و50 مليونا لبلدية البيضاء وفروعها، و25 مليونا لبلدية المرج وفروعها، حسب جدول منشور على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وخصص 15 مليون دينار لمناطق جردس العبيد والخروبة وتاكنس وفروعها، ومليونان لبلديات ومناطق المليطانية والأبيار وتوكرة ومدور الزيتون والأبرق وردامة والقيقب.

ومنحت بلدية سوسة ستة ملايين دينار، و12 مليونا لبلدية شحات، و10 ملايين لبلدية بنغازي، وثلاثة ملايين لبلدية عمر المختار، وخمسة ملايين لكل من بلديات ومناطق القبة وأم الرزم والمخيلي وطبرق.