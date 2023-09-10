المياه تغمر مركز البيضاء الطبي إثر انهيار السور الخلفي للمبنى (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

غمرت مياه السيول والأمطار الغزيرة مبنى مركز البيضاء الطبي بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، مساء اليوم الأحد، إثر انهيار السور الخلفي للمبنى جراء ضغط السيول الجارفة نتيجة موجة الطقس السيئ الذي يجتاح مناطق شرق ليبيا.

وتبذل الأطقم الطبيبة والمساعدة والعاملون بالمركز جهودًا كبيرة لإخلاء المبنى بالكامل من المرضى. وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مركز البيضاء الطبي عبر صفحته على «فيسبوك» ارتفاع مسنوب المياه داخل المركز الذي يعد من أكبر المرافق الصحية بمنطقة الجبل الأخضر.

نقل المرضى إلى المستشفيات الخاصة في البيضاء

وأكد مركز البيضاء الطبي «نقل جميع مرضى العنايات إلى المستشفيات الخاصة بالمدينة عن طريق سيارات الإسعاف وإخلاء كافة الأقسام داخل المركز»، وذلك بعد أن «خرج الوضع عن السيطرة تمامًا».

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ووصلت العاصفة «دانيال»، مساء اليوم مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا، وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر بداية تأثير العاصفة على المنطقة بالتزامن مع سقوط الأمطار الغزيرة.

السيول تغرق مناطق شرق ليبيا

ووصلت العاصفة القادمة من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا خلال الساعات الأولى من اليوم مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة تسببت في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غرق عدة مناطق سكنية بالمنطقة الشرقية جراء السيول والأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، مثل قرية بطة وعدة مناطق في محيط مدينة المرج.

انهيار السور الخلفي لمركز البيضاء الطبي جراء السيول، الأحد 10 سبتمبر 2023. (فيديو)