سيول جارفة من وادي درنة تهدد المدينة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

فاض مجرى وادي درنة، بوسط المدينة، بالمياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى جريان سيل هادر يهدد سكان المدينة.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، مقاطع مصورة تظهر جريان المياه بتدفق غزير بعدما تغلت المياه على وادي درنة.

- حظر تجوال في درنة بسبب سوء الأحوال الجوية

ويقع مجرى وادي درنة في وسط المدينة، وهي منطقة تبدو منخفضة، تصب فيها الأودية والشعاب، التي تجمعت داخلها مياه الأمطار التي اجتاحت مدن الجبل الأخضر، ما ينذر بخطر كبير يهدد المدينة.

وبخلاف تعرض حياة المواطنين للخطر، فإن الأوضاع الحالية تهدد المعالم الرئيسية في درنة، خاصة ضريح الصحابة ومسجدها، وشلال درنة، وهو أكبر المعالم السياحية للمدينة.

حظر تجوال وإخلاء السكان القاطنين قرب الأودية

وأعلنت مديرية أمن درنة فرض حظر تجوال في المدينة بدءًا من الساعة السابعة مساء اليوم الأحد إلى الثامنة صباح غدٍ الإثنين، في إطار التعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية التي تضرب البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية أمن درنة إخلاء السكان القاطنين بالمناطق القريبة من شاطئ البحر والأودية، وأماكن صرف مياه الأمطار حرصًا على سلامتهم.