حظر تجوال في درنة بسبب سوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن درنة فرض حظر تجوال في المدينة بدءًا من الساعة السابعة مساء اليوم الأحد إلى الثامنة صباح غدٍ الإثنين، في إطار التعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية التي تضرب البلاد.

جاء ذلك في تسجيل مصور تلاه مدير أمن درنة اللواء امبارك مصطفى بوحرارة، ونشرته صفحة المكتب الإعلامي للمديرية على «فيسبوك».

وأوضح مدير الأمن أن المخابز والمستشفيات والصيدليات والمراكز والوحدات الصحية ومحطات الوقود، مستثناة من قرار حظر التجوال، داعيًا جميع المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم، واتباع الإرشادات، حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية أمن درنة إخلاء السكان القاطنين بالمناطق القريبة من شاطئ البحر والأودية، وأماكن صرف مياه الأمطار حرصًا على سلامتهم.

وتشهد مناطق بنغازي والجبل الأخضر اليوم الأحد موجة من الطقس السيئ، جراء العاصفة «دانيال» التي وصلت شرق ليبيا في وقت سابق وتسببت في رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة وصلت حد السيول في عدة مناطق.