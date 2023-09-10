بالفيديو: آثار العاصفة «دانيال».. سيول وأمطار غزيرة تضرب عددًا من المدن الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

تسبَّبت العاصفة «دانيال» التي ضربت ليبيا منذ أمس السبت وتستمر إلى اليوم الأحد في انتشار سيول وأمطار غزيرة في عدد من المناطق.

وسجَّلت محطة قياس الأمطار في مطار مصراتة أعلى نسبة أمطار مسجلة بكمية قدرها 61.2 مللي متر، حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية؛ فيما تضررت عدد من المناطق التي شهدت سيولًا شديدة أجبرت السكان على مغادرة منازلهم.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل مقاطع فيديوهات تظهر السيول والأمطار الغزيرة في عدد من المناطق، منها: درنة والمرج والبيضاء وطرابلس وبنغازي وغيرها.

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واشتكى مواطنون في منطقة البياضة ببلدية البيضاء من غرق منازلهم التي غمرتها المياه حتى وصل ارتفاعها إلى نحو متر.