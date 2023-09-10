«تسييري المرج»: استمرار إنقاذ العائلات العالقة في منازلها بسبب الأمطار والعاصفة دانيال (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

قال المجلس التسييري لبلدية المرج إن أعمال إنقاذ العائلات العالقة في منازلها بسبب دخول الأمطار إليها لا تزال مستمرة.

وأضاف المجلس، في بيان اليوم الأحد، أن أعمال فتح المسارات لجريان مياه الأمطار مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى أيضا.

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كما يتواصل العمل على تنظيف وشفط مياه الأمطار، وفتح مسارات لتصريفها، وذلك في وقت أظهرت فيه خرائط، نشرها رادار البث الفضائي، أن العاصفة المتوسطية «دانيال» التي تضرب المنطقة الشرقية مرت صباح اليوم فوق مدينة المرج.

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وأكد المجلس أن أعمال فتح مسارات تصريف مياه الأمطار وإنقاذ العائلات «تتواصل بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، وشركة المياه، ومديرية الأمن والقوات المسلحة، والهلال الأحمر والكشافة، وجهاز الإسعاف والطوارئ».

وانطلقت منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد مجموعة مشتركة، تضم عميد بلدية المرج المهندس وليد صلهوب، وعدد من الجهات الحكومية، لمتابعة الوضع وعلاج الأزمات الناتجة من سوء الأحوال الجوية.

جهود في بلدية المرج لعلاج آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة. (المجلس التسييري لبلدية المرج)

جهود في بلدية المرج لعلاج آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة. (المجلس التسييري لبلدية المرج)

جهود في بلدية المرج لعلاج آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة. (المجلس التسييري لبلدية المرج)

جهود في بلدية المرج لعلاج آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة. (المجلس التسييري لبلدية المرج)

جهود في بلدية المرج لعلاج آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة. (المجلس التسييري لبلدية المرج)

جهود في بلدية المرج لعلاج آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة. (المجلس التسييري لبلدية المرج)

جهود في بلدية المرج لعلاج آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة. (المجلس التسييري لبلدية المرج)

جهود في بلدية المرج لعلاج آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة. (المجلس التسييري لبلدية المرج)

جهود في بلدية المرج لعلاج آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة. (المجلس التسييري لبلدية المرج)

جهود في بلدية المرج لعلاج آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة. (المجلس التسييري لبلدية المرج)