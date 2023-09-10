إخلاء معسكرات بمنطقة سيدي حسين في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر - فرع بنغازي، إخلاء معسكرات (كامبوات) بمنطقة سيدي حسين في تاورغاء فجر اليوم الأحد، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية.

ونفذت اللجنة المشتركة للتصدي للكوارث الطبيعة الطارئ عملية الإخلاء، وذلك في وقت توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا، اليوم، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

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وقال مركز الأرصاد إن الطقس سيشهد تحسنا على بعض المناطق غدا الإثنين، بينما سترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من بعد غد الثلاثاء على بعض المناطق.

فرق الهلال الأحمر أثناء إخلاء معسكرات بمنطقة سيدي حسين في تاورغاء، 10 سبتمبر 2023 (صفحة الهلال الأحمر فرع بنغازي على موقع فيسبوك)

فرق الهلال الأحمر أثناء إخلاء معسكرات بمنطقة سيدي حسين في تاورغاء، 10 سبتمبر 2023 (صفحة الهلال الأحمر فرع بنغازي على موقع فيسبوك)

فرق الهلال الأحمر أثناء إخلاء معسكرات بمنطقة سيدي حسين في تاورغاء، 10 سبتمبر 2023 (صفحة الهلال الأحمر فرع بنغازي على موقع فيسبوك)