  • Alwasat News
Atwasat

الهلال الأحمر في بنغازي يعلن 20 تدبيرا وقائيا خلال فترة هطول الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 12:29 مساء
الهلال الأحمر في بنغازي يعلن 20 تدبيرا وقائيا خلال فترة هطول الأمطار
متطوعو الهلال الأحمر أثناء يساعدون العالقين على طريق وادي دينار شمال بني وليد بسبب السيول. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دعا الهلال الأحمر في بنغازي المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ 20 إجراءً وتدبيرا وقائيا، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة على الساحل الليبي حتى الإثنين المقبل، وفق بيان صادر اليوم السبت. 

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد جوية فرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم مناطق الشمال، تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على الشمال الشرقي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على مناطق «الخليج – بنغازي – الجبل الأخضر- درنة – طبرق»، وتصل إلى الدواخل، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على غالبية المناطق قد تصل سرعتها أحيانا إلى 70 كم/س.

وقرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تحديد عطلة طارئة غدا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة.

وفيما يلي التدابير التي دعا إليها الهلال الأحمر في بنغازي 
* توخي الحيطة والحذر خلال التغيرات التي تحدث في الطريق نتيجة تغير حالة الطقس.
* تثبيت الأجسام القابلة للتطاير جراء الرياح الشديدة مثل الألواح المعدنية وشبكات التلفاز وغيرها.
* تثبيت أرقام هواتف الطوارئ.
* التأكد من أن حقيبتي الإسعاف والطوارئ جاهزتان.
* توفير وسائل الإنارة الاحتياطية (مصباح يدوي أو فانوس أو شمع إنارة)، لاستخدامها عند الحاجة.
* إذا كان هناك هطول غزير للأمطار، فتابع النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.
* لا تغادر المنزل إلا للضرورة القصوى، واستمع إلى نشرات الأحوال الجوية، ووسائل الإعلام المختلفة.
* عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل في أثناء الظروف الجوية غير الاعتيادية.
* إذا كنت خارج المنزل، فحاول أن تجد مكانا منخفضا آمنا، وتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء.
* لا تحاول السير أو السباحة في المياه المتدّفقة أو البرك ومجاري الأودية والسدود.
* لا تستخدم السيارة في التنقل بالمناطق المغمورة بالمياه، إذ إن المياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة.
* عند هطول الأمطار الغزيرة ابق بعيدا عن خطوط الطاقة الكهربائية، فانقطاعها لا يعني أنها آمنة.

المقريف يمنح مراقبي التعليم صلاحية إيقاف الدراسة 
مديرية أمن طرابلس تحدد أماكن مستنقعات الأمطار  
بالصور.. أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس
شاهد.. إجراءات حكومة حماد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقع شرق ليبيا

* عند هبوب رياح شديدة إاذا كنت في السيارة فغادرها، واتجه نحو أقرب مكان آمن تحتمي به، إذ يمكن أن تنقلب بك السيارة.
* في أثناء هبوب العواصف الرعدية، افصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية، لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور الصاعقة من خلال شبكة المنزل.
* في أثناء حدوث العواصف الرعدية، تحرك فورا إلى أقرب مبنى أو سيارة من أجل الحصول على ملجأ آمن.
* في أثناء حدوث العواصف الرعدية، تجنب العمل أو الوقوف في المناطق المرتفعة وعلى أسطح المباني، والمباني قيد الإنشاء.
* يفضل الابتعاد عن النوافذ الَزجاجية والأبواب المعدنية.
* إذا سمعت أمراً بالإخلاء عن طريق إحدى وسائل الإعلام أو الجهات الأمنية المختصة بالدولة فافعل ذلك في الحال، وتأكد من سلامتك وسلامة أفراد عائلتك.
* عند قيادة المركبة في أثناء هطول الأمطار الغزيرة يفضل استخدام الإشارات التحذيرية والمصابيح، وتخفيف السرعة وعدم التجاوز، وترك مسافة كافية بين المركبات، وإيقاف المركبة نهائياً خارج الطريق في حال استدعت الحاجة.
* القيادة بحذر شديد على الطرقات، خوفاً من حدوذ الانزلاقات، واختفاء معالم الطريق، ومحدودية الرؤية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لقب تاريخي مرتقب بين ألمانيا وصربيا في نهائي مونديال السلة.. الأحد

لقب تاريخي مرتقب بين ألمانيا وصربيا في نهائي مونديال السلة.. الأحد
«بوليتيكو»: الولايات المتحدة تُخفض قواتها في النيجر إلى النصف

«بوليتيكو»: الولايات المتحدة تُخفض قواتها في النيجر إلى النصف
«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها

«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها
تارت مالح لأطفالك في المدرسة

تارت مالح لأطفالك في المدرسة
أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها

أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي

مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في ...
شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام

شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا

العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
تقييم أممي: اتفاق باريس مهدد.. والتحديات المناخية مستمرة

تقييم أممي: اتفاق باريس مهدد.. والتحديات المناخية مستمرة
سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير

سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير
شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها

شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في ...
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)

إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)
الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح

الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)

صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)
هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي

هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي
ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا

ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا
3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا

3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«خارجية الوحدة الوطنية» تعزى المغرب في ضحايا الزلزال
«خارجية الوحدة الوطنية» تعزى المغرب في ضحايا الزلزال
النهر الصناعي يعلن إتمام الإصلاحات بالمسار الشرقي لمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة»
النهر الصناعي يعلن إتمام الإصلاحات بالمسار الشرقي لمنظومة ...
«داخلية الوحدة الوطنية» توفر شاحنات شفط لمياه الأمطار
«داخلية الوحدة الوطنية» توفر شاحنات شفط لمياه الأمطار
مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ
مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ
اعتقال الناشط المبروك المغربي في أجدابيا
اعتقال الناشط المبروك المغربي في أجدابيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن...
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس...
المزيد
«العمل» تصدر تنبيها بشأن تزايد حالات التسمم الغذائي
«العمل» تصدر تنبيها بشأن تزايد حالات التسمم الغذائي...
مؤسسة النفط: مليون و208 آلاف برميل إنتاج الجمعة
مؤسسة النفط: مليون و208 آلاف برميل إنتاج الجمعة...
رفع سقف السحب اليومي من مصرفين في سرت إلى 2000 دينار
رفع سقف السحب اليومي من مصرفين في سرت إلى 2000 دينار...
اعتقال الناشط المبروك المغربي في أجدابيا
اعتقال الناشط المبروك المغربي في أجدابيا...
مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ
مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ...
المزيد