الهلال الأحمر في بنغازي يعلن 20 تدبيرا وقائيا خلال فترة هطول الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الهلال الأحمر في بنغازي المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ 20 إجراءً وتدبيرا وقائيا، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة على الساحل الليبي حتى الإثنين المقبل، وفق بيان صادر اليوم السبت.

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد جوية فرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم مناطق الشمال، تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على الشمال الشرقي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على مناطق «الخليج – بنغازي – الجبل الأخضر- درنة – طبرق»، وتصل إلى الدواخل، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على غالبية المناطق قد تصل سرعتها أحيانا إلى 70 كم/س.

وقرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تحديد عطلة طارئة غدا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة.



وفيما يلي التدابير التي دعا إليها الهلال الأحمر في بنغازي

* توخي الحيطة والحذر خلال التغيرات التي تحدث في الطريق نتيجة تغير حالة الطقس.

* تثبيت الأجسام القابلة للتطاير جراء الرياح الشديدة مثل الألواح المعدنية وشبكات التلفاز وغيرها.

* تثبيت أرقام هواتف الطوارئ.

* التأكد من أن حقيبتي الإسعاف والطوارئ جاهزتان.

* توفير وسائل الإنارة الاحتياطية (مصباح يدوي أو فانوس أو شمع إنارة)، لاستخدامها عند الحاجة.

* إذا كان هناك هطول غزير للأمطار، فتابع النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

* لا تغادر المنزل إلا للضرورة القصوى، واستمع إلى نشرات الأحوال الجوية، ووسائل الإعلام المختلفة.

* عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل في أثناء الظروف الجوية غير الاعتيادية.

* إذا كنت خارج المنزل، فحاول أن تجد مكانا منخفضا آمنا، وتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء.

* لا تحاول السير أو السباحة في المياه المتدّفقة أو البرك ومجاري الأودية والسدود.

* لا تستخدم السيارة في التنقل بالمناطق المغمورة بالمياه، إذ إن المياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة.

* عند هطول الأمطار الغزيرة ابق بعيدا عن خطوط الطاقة الكهربائية، فانقطاعها لا يعني أنها آمنة.

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* عند هبوب رياح شديدة إاذا كنت في السيارة فغادرها، واتجه نحو أقرب مكان آمن تحتمي به، إذ يمكن أن تنقلب بك السيارة.

* في أثناء هبوب العواصف الرعدية، افصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية، لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور الصاعقة من خلال شبكة المنزل.

* في أثناء حدوث العواصف الرعدية، تحرك فورا إلى أقرب مبنى أو سيارة من أجل الحصول على ملجأ آمن.

* في أثناء حدوث العواصف الرعدية، تجنب العمل أو الوقوف في المناطق المرتفعة وعلى أسطح المباني، والمباني قيد الإنشاء.

* يفضل الابتعاد عن النوافذ الَزجاجية والأبواب المعدنية.

* إذا سمعت أمراً بالإخلاء عن طريق إحدى وسائل الإعلام أو الجهات الأمنية المختصة بالدولة فافعل ذلك في الحال، وتأكد من سلامتك وسلامة أفراد عائلتك.

* عند قيادة المركبة في أثناء هطول الأمطار الغزيرة يفضل استخدام الإشارات التحذيرية والمصابيح، وتخفيف السرعة وعدم التجاوز، وترك مسافة كافية بين المركبات، وإيقاف المركبة نهائياً خارج الطريق في حال استدعت الحاجة.

* القيادة بحذر شديد على الطرقات، خوفاً من حدوذ الانزلاقات، واختفاء معالم الطريق، ومحدودية الرؤية.