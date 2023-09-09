شاهد.. إجراءات حكومة حماد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقع شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بثت الحكومة المكلفة من مجلس النواب تسجيلا مصورا لكلمة رئيس الحكومة، أسامة حماد، عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة على خلفية سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.

وأعلن حماد، في كلمته، قرارا بتحديد عطلة طارئة غدا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة. كما دعت اللجنة كل عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية إلى اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء المناطق التي يُحتمل فيضان الأودية والسيول بها من السكان والثروة الحيوانية.

ووجهت اللجنة «المؤسسات الصحية جميعها وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة؛ تحسّبا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية».

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قرار تشكيل اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة

اتفق أعضاء اللجنة على أن «تكون في حالة انعقاد دائم طيلة الفترة المحددة لسوء الأحوال الجوية، ومتابعتها باستمرار الأحداث على مدى الساعة».

وحسب قرار صادر عن حكومة حماد، فإن اللجنة، التي يترأسها حماد، تضم في عضويتها وزراء: الداخلية، والصحة، والموارد المائية، والحكم المحلي، والأشغال العامة، والكهرباء والطاقات المتجددة، والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، والطيران. كما تضم اللجنة مستشار الأمن القومي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، ومندوبا عن النيابة العامة، ورئيس غرف عمليات القوات البرية في «القيادة العامة»، ورئيس أركان الوحدات الأمنية بـ«القيادة العامة»، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ومندوبا عن جهاز المخابرات العامة.

الجمعة، أعلنت حكومة حماد حالة الطوارئ في شرق ليبيا، استعدادا للتعامل مع سوء أحوال الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة، مطالبة كل الجهات في المنطقة الممتدة من سرت غربا إلى امساعد الشرق بالتأهب، ورفع أقصى درجات الاستعداد، للتعامل مع موجة التقلبات الجوية القادمة.