حكومة حماد تعلن الطوارئ شرق ليبيا بسبب سوء أحوال الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في شرق ليبيا، استعدادا للتعامل مع سوء أحوال الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة، مطالبة كل الجهات في المنطقة الممتدة من سرت غربا إلى امساعد الشرق بالتأهب، ورفع أقصى درجات الاستعداد، للتعامل مع موجة التقلبات الجوية القادمة.

وأصدرت الحكومة «بيانا وتحذيرا»، مساء أمس الخميس، أشارت فيه إلى متابعتها «التقارير الخاصة بالتنبؤات والتوقعات الخاصة بالأحوال الجوية للأيام القادمة، والتي تشير إلى سوء أحوال الطقس، وإمكان سقوط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف وخلايا رعدية على طول الساحل الليبي، خاصة في المناطق الممتدة من سرت غربا إلى أقصى الشرق الليبي».

تشكيل لجنة طوارئ بسبب التقلبات الجوية

نبهت الحكومة إلى أن موجة الطقس السيئ التي ستجتاح شرق ليبيا «متوقع حدوثها بدءا من اليوم الجمعة حتى يوم الأحد القادم»، مؤكدة أنها «شكلت لجنة أزمة وطوارئ برئاسة رئيس الحكومة، وعضوية وزراء: الداخلية والصحة والحكم المحلي والتعليم ووزير المواصلات، للتصدي للتداعيات التي قد تحصل نتيجة هذه التقلبات الجوية المتوقعة».

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كما نوهت الحكومة إلى أن اللجنة المشكلة «ستكون في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لكل الأحداث»، مهيبة بـ«كل الجهات ذات العلاقة إعلان ورفع أقصى درجات الطوارئ، وأن تكون على أهبة الاستعداد طيلة الأيام القادمة؛ لمواجهة هذه الموجة من التقلبات الجوية».

أمطار غزيرة شمال شرق ليبيا

وطالبت الحكومة في البيان «كل المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم، خاصة مستعملي الطرق العامة في المناطق المقصودة»، لافتة إلى أنها «قد تضطر لإقرار عطلة رسمية ستُعلن في حينها، إذا استدعى الأمر ذلك، لجميع المدارس والهيئات التعليمية يوم الأحد القادم».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين على شمال شرق ليبيا، قد تشمل بعض مناطق الدواخل مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، فيما تبدأ السحب الممطرة في الانقشاع على الشمال الغربي ابتداء من يوم الأحد.