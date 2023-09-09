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إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 08:41 صباحا
إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق
من اجتماع اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، 9 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
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أعلنت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، عطلة طارئة غدا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.

وعقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، اليوم السبت، اجتماعا طارئا مع أعضاء اللجنة، حيث دعت جميع عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية إلى اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء المناطق التي يُحتمل فيضان الأودية والسيول بها من السكان والثروة الحيوانية.

ووجهت اللجنة «المؤسسات الصحية جميعها وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة؛ تحسّبا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية».

حكومة حماد تعلن الطوارئ شرق ليبيا بسبب سوء أحوال الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة

واتفق أعضاء اللجنة على أن «تكون في حالة انعقاد دائم طيلة الفترة المحددة لسوء الأحوال الجوية، ومتابعتها باستمرار الأحداث على مدى الساعة».

وحسب قرار صادر عن حكومة حماد، فإن اللجنة، التي يترأسها حماد، تضم في عضويتها وزراء: الداخلية، والصحة، والموارد المائية، والحكم المحلي، والأشغال العامة، والكهرباء والطاقات المتجددة، والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، والطيران.

كما تضم اللجنة مستشار الأمن القومي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، ومندوبا عن النيابة العامة، ورئيس غرف عمليات القوات البرية في «القيادة العامة»، ورئيس أركان الوحدات الأمنية بـ«القيادة العامة»، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ومندوبا عن جهاز المخابرات العامة.

حكومة حماد أعلنت الطوارئ بشرق ليبيا
الجمعة، أعلنت حكومة حماد حالة الطوارئ في شرق ليبيا، استعدادا للتعامل مع سوء أحوال الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة، مطالبة كل الجهات في المنطقة الممتدة من سرت غربا إلى امساعد الشرق بالتأهب، ورفع أقصى درجات الاستعداد، للتعامل مع موجة التقلبات الجوية القادمة.

وأصدرت الحكومة «بيانا وتحذيرا»، مساء أمس الخميس، أشارت فيه إلى متابعتها «التقارير الخاصة بالتنبؤات والتوقعات الخاصة بالأحوال الجوية للأيام القادمة، والتي تشير إلى سوء أحوال الطقس، وإمكان سقوط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف وخلايا رعدية على طول الساحل الليبي، خاصة في المناطق الممتدة من سرت غربا إلى أقصى الشرق الليبي».

من اجتماع اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، 9 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
من اجتماع اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، 9 سبتمبر 2023. (حكومة حماد)
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