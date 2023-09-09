بالصور.. أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

هطلت أمطار غزيرة، صباح اليوم السبت، على مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من تحذير مركز إقليمي من آثار عاصفة متوسطية تتحرك نحو ليبيا، بعدما تسببت في فيضانات وخلّفت خسائر مادية وأضرارا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا.

وأظهرت صور، التقطتها عدسة «بوابة الوسط»، آثار مياه الأمطار التي غمرت شوارع منطقة سوق الجمعة، والطريق السريع في طرابلس.

الجمعة، قال «مركز طقس العرب الإقليمي» إن العاصفة المتوسطية «دانيال» تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما «اكتسبت خصائص استوائية، نظرا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع وجود كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا».

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد جوية فرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم مناطق الشمال، تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على الشمال الشرقي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على مناطق «الخليج – بنغازي – الجبل الأخضر- درنة – طبرق»، وتصل إلى الدواخل، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على غالبية المناطق قد تصل سرعتها أحيانا إلى 70 كم/س.

مديرية أمن النواحي الأربع تحذر

من جهتها، نبهت مديرية أمن النواحي الأربع سائقي المركبات الآلية وأصحاب المنازل والمزارع المجاورة لمجرى وادي المجنيين بأخذ الحيطة عند ارتفاع منسوب المياه، وفي أثناء مرورهم بالطرق التي تعبر مجرى وادي المجنيين.

تضم النواحي الأربع بلديات: قصر بن غشير وسوق الخميس والسبيعة والسايح.

ودعت المديرية، في بيان، أصحاب المركبات الآلية إلى تجنب المرور منها، لأنها مقفلة بسبب جريان واديي المجنيين والخروع مساء أمس، اللذين يمران بأغلب مناطق النواحي الأربع، نتيجة هطول الأمطار بكل المناطق.

آثار الأمطار في شارع الطريق السريع بالعاصمة طرابلس، 9 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)

آثار الأمطار في شارع الطريق السريع بالعاصمة طرابلس، 9 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)

آثار الأمطار في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، 9 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)

آثار الأمطار في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، 9 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)