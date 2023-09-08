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مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 07:47 مساء
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
خريطة تظهر مناطق تأثير العاصفة «دانيال» في ليبيا. (مركز طقس العرب الإقليمي)
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نبه مركز إقليمي متخصص في متابعة الأحوال الجوية، اليوم الجمعة، إلى تحرك عاصفة متوسطية نحو ليبيا بعدما تسببت في فيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا، لافتا إلى أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

خصائص العاصفة «دانيال»
وقال «مركز طقس العرب الإقليمي» إن العاصفة المتوسطية «دانيال» تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما «اكتسبت خصائص استوائية، نظرًا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع تواجُد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا».

ويُتوقع المركز أن تواصل العاصفة «دانيال» تحركها نحو ليبيا خلال الأيام القادمة وتؤدي إلى هطول الأمطار على أنحاء عِدّة من شمال البلاد خاصة يومي الأحد والإثنين القادمين، مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق، كما توقع نشاطًا في سرعة الرياح وارتفاع الموج لأكثر من 3-4 أمتار مما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.

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ويرجح المركز أن تتأثر السواحل الشرقية لتونس بتأثيرات غير مُباشرة للعاصفة المتوسطية على شكل تدفق بعض السحب على ارتفاعات مختلفة قد يرافقها هطول بعض زخات المطر.

تحرك العاصفة نحو مصر بعد ليبيا
كما يتوقع «مركز طقس العرب الإقليمي» أن تواصل العاصفة «دانيال» تحركها نحو شمال غرب مصر بعد ليبيا، وذلك «بالتزامن مع فقدان قوتها بشكل واضح»، مرجحًا أن تتسبب في هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية من مصر ومرسى مطروح قد تمتد بشكل أضعف لأجزاء من الدلتا، على أن تواصل حركتها للحوض الشرقي للبحر المُتوسط كنظام جوي عادي.

وتسببت العاصفة «دانيال» في وقتٍ سابق من الأسبوع بهطول أمطار شديدة الغزارة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء عِدّة من اليونان، وقد شهدت منطقة مغنيسيا الجبلية هطول أمطار تتراوح ما بين 600 إلى 800 ملم خلال 24 ساعة فقط، وهو أمر غير مسبوق في بيانات الأرصاد الجوية اليونانية.

وبالمثل تأثرت أيضًا إسطنبول في تركيا وبلغاريا بفيضانات وسيول جراء هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى وقوع وفيات، بحسب المركز.

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