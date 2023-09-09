  • Alwasat News
Atwasat

مديرية أمن طرابلس تحدد أماكن مستنقعات الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 11:34 صباحا
مديرية أمن طرابلس تحدد أماكن مستنقعات الأمطار
آثار الأمطار في شارع الطريق السريع بالعاصمة طرابلس، 9 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
alwasat radio

حذرت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، من وجود مستنقعات لمياه الأمطار التي هطلت في وقت سابق صباح السبت، داعية إلى «ضرورة أخذ الحيطة والحذر». 

وأشار مكتب شؤون المرور المديرية إلى أن هذه الأماكن هي: مثلث الترسانة، والإشارة الضوئية بأولاد الحاج، وطريق السريع عند جسر الحشان باتجاه الغرب، وجسر الاستقلال باتجاه الشرق، وجسر H، ومثلث لعويتي، وزناتة بالقرب من جامع صقع، وجزيرة المدار، وجزيرة عودة الحياة.

أماكن المستنقعات في طرابلس 
 ومن بين أماكن المستنقعات: طريق الجامعة، وجسر الشعاب باتجاه القبة الفلكية، وطريق السدرة، ومثلث لمرادي بعين زارة، وأمام صالة الهناء في عين زارة، ومثلث جدادعة، ومحلات الفرناج، وطريق الشوك، وتحويرة البيفي.
وجرى التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي، لتتعاون مع دوريات مكتب شؤون المرور في أعمال شفط مياه الأمطار، وفق المكتب.

في وقت سابق السبت، هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من تحذير مركز إقليمي من آثار عاصفة متوسطية تتحرك نحو ليبيا، بعدما تسببت في فيضانات وخلّفت خسائر مادية وأضرارا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا.

وأظهرت صور، التقطتها عدسة «بوابة الوسط»، آثار مياه الأمطار التي غمرت شوارع منطقة سوق الجمعة، والطريق السريع في طرابلس.

والجمعة، قال «مركز طقس العرب الإقليمي» إن العاصفة المتوسطية «دانيال» تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما «اكتسبت خصائص استوائية، نظرا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع وجود كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا».

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد جوية فرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم مناطق الشمال، تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على الشمال الشرقي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على مناطق «الخليج – بنغازي – الجبل الأخضر- درنة – طبرق»، وتصل إلى الدواخل، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على غالبية المناطق قد تصل سرعتها أحيانا إلى 70 كم/س.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها

أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي

مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في ...
شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام

شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا

العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
تقييم أممي: اتفاق باريس مهدد.. والتحديات المناخية مستمرة

تقييم أممي: اتفاق باريس مهدد.. والتحديات المناخية مستمرة
سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير

سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير
شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها

شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في ...
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)

إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)
الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح

الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)

صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)
هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي

هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي
ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا

ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا
3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا

3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا
جريدة «الوسط»: كل الطرق تؤدي إلى تضييق الخناق على الدبيبة

جريدة «الوسط»: كل الطرق تؤدي إلى تضييق الخناق على الدبيبة
كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة

كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة
في العدد 407: الخناق يضيق على حكومة الدبيبة.. ومصير العمالة الأجنبية

في العدد 407: الخناق يضيق على حكومة الدبيبة.. ومصير العمالة الأجنبية
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يعزي المغرب في ضحايا الزلزال
الدبيبة يعزي المغرب في ضحايا الزلزال
كندا تجدد التحذير من السفر إلى ليبيا
كندا تجدد التحذير من السفر إلى ليبيا
المنفي يعزي محمد السادس في ضحايا الزلزال: واثقون من تجاوز المغرب آثار الكارثة
المنفي يعزي محمد السادس في ضحايا الزلزال: واثقون من تجاوز المغرب ...
بالصور.. أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس
بالصور.. أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس
الأرصاد: أمطار رعدية بمناطق الشمال.. وعطلة طارئة في بنغازي الأحد والإثنين
الأرصاد: أمطار رعدية بمناطق الشمال.. وعطلة طارئة في بنغازي الأحد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن...
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس...
المزيد
الهلال الأحمر في بنغازي يعلن 20 تدبيرا وقائيا خلال فترة هطول الأمطار
الهلال الأحمر في بنغازي يعلن 20 تدبيرا وقائيا خلال فترة هطول......
المقريف يمنح مراقبي التعليم صلاحية إيقاف الدراسة
المقريف يمنح مراقبي التعليم صلاحية إيقاف الدراسة...
مديرية أمن طرابلس تحدد أماكن مستنقعات الأمطار
مديرية أمن طرابلس تحدد أماكن مستنقعات الأمطار...
الأرصاد: أمطار رعدية بمناطق الشمال.. وعطلة طارئة في بنغازي الأحد والإثنين
الأرصاد: أمطار رعدية بمناطق الشمال.. وعطلة طارئة في بنغازي ......
بالصور.. أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس
بالصور.. أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس...
المزيد