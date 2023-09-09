مديرية أمن طرابلس تحدد أماكن مستنقعات الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، من وجود مستنقعات لمياه الأمطار التي هطلت في وقت سابق صباح السبت، داعية إلى «ضرورة أخذ الحيطة والحذر».

وأشار مكتب شؤون المرور المديرية إلى أن هذه الأماكن هي: مثلث الترسانة، والإشارة الضوئية بأولاد الحاج، وطريق السريع عند جسر الحشان باتجاه الغرب، وجسر الاستقلال باتجاه الشرق، وجسر H، ومثلث لعويتي، وزناتة بالقرب من جامع صقع، وجزيرة المدار، وجزيرة عودة الحياة.

أماكن المستنقعات في طرابلس

ومن بين أماكن المستنقعات: طريق الجامعة، وجسر الشعاب باتجاه القبة الفلكية، وطريق السدرة، ومثلث لمرادي بعين زارة، وأمام صالة الهناء في عين زارة، ومثلث جدادعة، ومحلات الفرناج، وطريق الشوك، وتحويرة البيفي.

وجرى التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي، لتتعاون مع دوريات مكتب شؤون المرور في أعمال شفط مياه الأمطار، وفق المكتب.



في وقت سابق السبت، هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من تحذير مركز إقليمي من آثار عاصفة متوسطية تتحرك نحو ليبيا، بعدما تسببت في فيضانات وخلّفت خسائر مادية وأضرارا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا.

وأظهرت صور، التقطتها عدسة «بوابة الوسط»، آثار مياه الأمطار التي غمرت شوارع منطقة سوق الجمعة، والطريق السريع في طرابلس.

والجمعة، قال «مركز طقس العرب الإقليمي» إن العاصفة المتوسطية «دانيال» تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما «اكتسبت خصائص استوائية، نظرا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع وجود كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا».

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد جوية فرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم مناطق الشمال، تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على الشمال الشرقي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على مناطق «الخليج – بنغازي – الجبل الأخضر- درنة – طبرق»، وتصل إلى الدواخل، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على غالبية المناطق قد تصل سرعتها أحيانا إلى 70 كم/س.