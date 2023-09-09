المقريف يمنح مراقبي التعليم صلاحية إيقاف الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط

قررت وزارة التربية والتعليم التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، في بيان عاجل اليوم السبت، منح مراقبي التعليم في البلديات السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة، نظرا لتغيرات حالة الطقس، وسقوط الغيث النافع بكميات غزيرة على طول الساحل الليبي.

وقال وزير التربية والتعليم موسى المقريف، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القرار يستهدف حماية الطلاب والمعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم.

في وقت سابق السبت، هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من تحذير مركز إقليمي من آثار عاصفة متوسطية تتحرك نحو ليبيا، بعدما تسببت في فيضانات وخلّفت خسائر مادية وأضرارا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا.

أمطار في العاصمة طرابلس

وأظهرت صور، التقطتها عدسة «بوابة الوسط»، آثار مياه الأمطار التي غمرت شوارع منطقة سوق الجمعة، والطريق السريع في طرابلس.

والجمعة، قال «مركز طقس العرب الإقليمي» إن العاصفة المتوسطية «دانيال» تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما «اكتسبت خصائص استوائية، نظرا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع وجود كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا».

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد جوية فرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم مناطق الشمال، تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على الشمال الشرقي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على مناطق «الخليج – بنغازي – الجبل الأخضر- درنة – طبرق»، وتصل إلى الدواخل، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على غالبية المناطق قد تصل سرعتها أحيانا إلى 70 كم/س.

من جهته، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قرارا بتحديد عطلة طارئة غدا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة.