حظر تجول في درنة.. وإخلاء مناطق بسبب الأحوال الجوية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قرر المجلس البلدي درنة فرض حظر تجول من العاشرة مساء اليوم السبت إلى حين استقرار الأحوال الجوية، وإخلاء محلة الجبيلة ومحلة البلاد والمناطقة المجاورة للبحر حفاظًا على الأرواح من سوء الأحوال الجوية.

وعقد المجلس اجتماعًا طارئًا مساء اليوم بحضور عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، ومدير أمن درنة اللواء امبارك البرعصي، حسبما أكد بيان للمجلس على صفحته بموقع «فيسبوك».

ودعا المجلس جميع المواطنين المعنيين بالاجتماع لسرعة الإخلاء، وأخذ ممتلكاتهم الثمينة، والانتقال إلى الأماكن الآمنة تحسبًا لأي طارئ.

الجهات الأمنية لمن يتخلف عن الإخلاء: سنحافظ على حياتهم

وشدد على أن من يتخلف عن ذلك «ستقوم الجهات الأمنية المسؤولة عن الإخلاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حياته وحياة أسرته»، مؤكدًا ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بها.

ودعا الهلال الأحمر الليبي فرع سكان المناطق المطلة على البحر في درنة مغادرة منازلهم تحسبًا للعاصفة، وذلك عبر سيارات إسعاف جابت شوارع تلك المناطق.