صور وفيديو.. استنفار أمني وطبي وإجلاء المتضررين في بنغازي تحسبا للعاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مدينة بنغازي حالة من الاستنفار الأمني والاستعدادت الطبية، تحسبا للعاصفة المتوسطية «دانيال».

ونفذت وحدات عسكرية وأمنية انتشارا واسعا في بنغازي الليلة الماضية، حتى تجاوز أزمة العاصفة القادمة، وفق منشور من الحكومة المكلفة من مجلس النواب. بينما أعلن مركز طب الطوارئ والدعم فى المنطقة الشرقية، في منشور آخر، وجود وحدات الاستجابة السريعة في مدينة بنغازي علي مدى 24 ساعة.

كما أعلن مركز بنغازي الطبي عقد اجتماع طارئ، للاطلاع على مدى جاهزيته لاستقبال أية حالات طارئة، وكيفية التعامل معها فور قدومها، وتأكيد توفير كل المُستلزمات الطبية اللازمة، تحسباً لأي حوادث قد تحصل بسبب التداعيات المناخية الحاصلة.

من جهتها، أوضحت مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات أنها عملت طيلة الليلة الماضية على إجلاء العائلات المتضررة من العاصفة ضمن 13 مركز إيواء بالمدينة عبر توفير الأغطية والمؤن.

في وقت سابق، أظهرت خرائط، نشرها رادار البث الفضائي، أن مركز العاصفة المتوسطية «دانيال» الآن فوق مدينة المرج. وأشارت الخرائط، التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، إلى أن سرعة الرياح على بنغازي تتراوح بين 70 - 80 كم في الساعة. بينما بيّنت صور، حصلت عليها «بوابة الوسط»، مشاهد لسقوط أشجار في منطقة عمارات الكيش ومناطق متفرقة.

توقعات بأمطار غزيرة في المنطقة الشرقية

تستمر التوقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية جراء العاصفة المتوسطية. في حين أعلنت بلدية بنغازي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدينة ابتداء من الثامنة مساء السبت إلى الإثنين، وإخلاء المناطق، وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي، والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان.

رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)

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كما قرر المجلس البلدي بدرنة فرض حظر تجول من العاشرة مساء أمس السبت إلى حين استقرار الأحوال الجوية، وإخلاء محلة الجبيلة ومحلة البلاد والمناطقة المجاورة للبحر، حفاظا على الأرواح من سوء الأحوال الجوية. بينما دعا الهلال الأحمر الليبي سكان المناطق المطلة على البحر في درنة إلى مغادرة منازلهم، تحسبا للعاصفة، وذلك عبر سيارات إسعاف جابت شوارع تلك المناطق.

من الاستعدادات الأمنية والعسكرية للعاصفة المتوسطية «دانيال» في بنغازي، 9 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من الاستعدادات الأمنية والعسكرية للعاصفة المتوسطية «دانيال» في بنغازي، 9 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من الاستعدادات الأمنية والعسكرية للعاصفة المتوسطية «دانيال» في بنغازي، 9 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)