مسؤول بـ«الأرصاد» يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر التطورات بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

أعلن مسؤول في المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار تأثر شرق البلاد بمنخفض جوي يتسبب في تكاثر السحب الماطرة الرعدية، وجريان الأودية، وتجمع المياه في المناطق المنخفضة خلال هذه الساعات.

وتوقع مدير مكتب الإعلام في المركز، محيى الدين على، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، هبوب رياح قوية على مدن بنغازي والجبل الأخضر وأجدابيا، مشيرا إلى أن هذا المنخفض سيتحرك ناحية الشرق، مرورا بمناطق جغبوب، ووصولا إلى المناطق الحدودية مع مصر.

متى ينتهي تأثير المنخفض الجوي بالمنطقة الشرقية؟

حسب المسؤول بالمركز، فإن سرعة الرياح ستقل غدا الإثنين، وسيتلاشى تأثير هذا المنخفض، لتكون الرياح أكثر هدوءا الثلاثاء المقبل في كامل أنحاء البلاد، داعيا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الوقوف في مسارات الأودية اليوم، وتجنب الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى.

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شهدت مدينة بنغازي ومدن في المنطقة الشرقية حالة من الاستنفار الأمني والاستعدادت الطبية، تحسبا للعاصفة المتوسطية «دانيال». وأظهرت صور، حصلت عليها «بوابة الوسط» اليوم الأحد، آثار «دانيال» على بعض شوارع مدينة بنغازي، بينما تستمر حالة الطوارئ في مدن الشرق الليبي. وبينت الصور مشاهد لسقوط أشجار في منطقة عمارات الكيش ومناطق متفرقة.

في وقت سابق، أظهرت خرائط، نشرها رادار البث الفضائي، أن مركز العاصفة المتوسطية «دانيال» الآن فوق مدينة المرج. وأشارت الخرائط، التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، إلى أن سرعة الرياح على بنغازي تتراوح بين 70 - 80 كم في الساعة.