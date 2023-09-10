بالصور.. تسيير قافلة طبية من طرابلس إلى المنطقة الشرقية تحسبا لـ«دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم في طرابلس انطلاق قافلة طبية إلى مدن المنطقة الشرقية، تحسبا لحالة الطواري التي تمر بها المنطقة نتيجة العاصفة المتوسطية «دانيال».

ضمت القافلة عديد التخصصات الطبية والطبية المساعدة، ورجال الإسعاف، و17 سيارة إسعاف وعناية، جرى تزويدها بمختلف المعدات والتجهيزات والمستهلكات والأدوية الطبية، وفق بيان صادر عن المركز. وجرى التنسيق مع فرع المركز في المنطقة الشرقية، لوضع خطة عمل مشتركة من أجل الاستجابة السريعة لمجابهة حالة الطوارئ بالمنطقة.

«دانيال» تستنفر المنطقة الشرقية

وفي حين تستمر التوقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية نتيجة العاصفة «دانيال»، أعلنت بلدية بنغازي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدينة ابتداء من الثامنة مساء السبت إلى الإثنين، وإخلاء المناطق، وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي، والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، وذلك على خلفية مرور «دانيال» بالقرب من حدود المدينة.

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كما قرر المجلس البلدي بدرنة فرض حظر تجول من العاشرة مساء السبت إلى حين استقرار الأحوال الجوية، وإخلاء محلة الجبيلة ومحلة البلاد والمناطقة المجاورة للبحر، حفاظا على الأرواح من سوء الأحوال الجوية. بينما دعا الهلال الأحمر الليبي سكان المناطق المطلة على البحر في درنة إلى مغادرة منازلهم، تحسبا للعاصفة، وذلك عبر سيارات إسعاف جابت شوارع تلك المناطق.



قافلة طبية من طرابلس إلى مدن المنطقة الشرقية، 10 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)

قافلة طبية من طرابلس إلى مدن المنطقة الشرقية، 10 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)

قافلة طبية من طرابلس إلى مدن المنطقة الشرقية، 10 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)