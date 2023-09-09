أبوزريبة: مستعدون لمواجهة العاصفة.. وإخلاء السكان من الأماكن المنخفضة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عصام أبوزريبة، جاهزية الوزارة التامة لحدوث أي طارئ جراء مرور العاصفة «دانيال» بالمنطقة الشرقية خلال الساعات القادمة، معلنًا جملة إجراءات اتخذتها وزارته لمواجهة العاصفة خلال اليومين المقبلين.

وشملت هذه التدابير تشكيل غرف طوارئ داخل المديريات بالتنسيق مع عمداء البلديات والأجهزة الأمنية والخدمية والصحية، ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الساعات الـ48 المقبلة، وحظر التجول تزامنا مع مرور العاصفة وهطول الأمطار بغزارة، وفق تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا للطوارئ والاستجابة.

فضلا عن تكليف مدراء الأمن بدارسة سريعة للأماكن القريبة من السيول والمنخفضة وإخلائها من السكان والحيوانات ونقلها إلى أماكن قريبة وآمنة منها، حسب أبزريبة الذي شدد على تسخير وزارة الداخلية كل إمكاناتها للتعامل مع العاصفة، داعيا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي طارئ.

عبدالجليل يعلن فرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة العاصفة

أعلن وزير الصحة الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، اليوم السبت، فرض حالة الطوارئ في قطاع الصحة خلال اليومين المقبلين استعدادا لمواجهة العاصفة «دانيال» المتوقع وصولها إلى المنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة.

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وقال عبدالجليل خلال مؤتمر اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة، إن وزارة الصحة اتخذت جملة من التدابير من لمواجهة العاصفة «دانيال» شملت الاتفاق على التأكيد على ضرورة تفقد مخازن الأدوية ومولدات الكهرباء ومنظومات الأكسجين ونقلها إلى مناطق آمنة، وأيضا نقل المرضى إلى أماكن آمنة.

فضلا عن تشكيل غرف طوارئ في كل مستشفى للتعامل مع الحالات تباعا، وإعطاء تعليمات إلى كل المصحات في القطاع الخاص بتفعيل حالة الطوارئ وفتحوا أبوابها لاستقبال حالات الطوارئ خلال اليومين المقبلين دون النظر إلى المقابل المادي على أن تسوي وزارة الصحة الأمور المالية لاحقا، وفق عبدالجليل الذي أشار إلى التواصل مع موردي المستلزمات الطبية بهدف نقلها إلى أماكن آمنة ووضعها تحت تصرف الوزارة.

توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا

توقع رادار البث الفضائي أن يمر مركز العاصفة فوق بنغازي مباشرة ويصل شاطئ المدينة نحو الثالثة من صباح يوم الأحد، فيما تصل سرعة الرياح صباحًا إلى نحو 90 كيلومترا في الساعة.

وأظهرت نماذج خرائط الرادار أن مدينة بنغازي تشهد ظهرًا هطول أمطار غزيرة بنحو ٢٠ إلى 25 ملليمتر، فيما ترتفع سرعة الرياح ظهرًا إلى ما يقرب 100 كيلومتر في الساعة.