فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في بنغازي لمواجهة الإعصار «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية بنغازي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة الثامنة مساء السبت إلى الإثنين، وإخلاء المناطق، وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي، والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، وذلك على خلفية مرور الإعصار «دانيال» بالقرب من حدود المدينة.

وقالت بلدية بنغازي في بيان، إن هذه التدابير تأتي تنفيذًا لتعليمات قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي آمر القوات البرية العميد صدام حفتر، وإعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، حالة الطوارئ.

وشملت التدابير مطالبة المواطنين بـ«الاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المعلن عنها بإخلائهم للمساكن والتعاون مع رجال قوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفِرق وزارة الصحة والمتطوعين للمُساعدة بالتنقل بين المُدن خُصوصا بمدينة بنغازي»، وفق البيان.

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«القيادة العامة» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية المرتقبة

تخصيص أرقام للطوارئ في بنغازي

وخصصت بلدية بنغازي أرقاما لتواصل المواطنين في حالات الطوارئ.

وشملت هذه الأرقام «0911920900، و0613354784، و0927623814، و0910347256، و0926993396، و0945482330، و0619095524، 0619097036، 0619095393»

«القيادة العامة» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال، ستكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا على مناطق الشمال الشرقي، اليوم السبت، مصحوبة بخلايا رعدية غدًا الإثنين على المنطقة الساحلية الممتدة من سهل بنغازي حتى امساعد، ما قد يسبب جريان بعض الأودية المحلية.

وتفاعلا مع ذلك، أصدر القائد العام لقوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، السبت، تعليماته برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لجميع الوحدات العسكرية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري في بيان: إن تعليمات المشير حفتر شملت كذلك «اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنشاء عمليات الإنقاذ والحماية في المناطق التي تتعرض لهذه التقلبات الجوية المرتقبة».

من ترأس العميد صدام حفتر لاجتماع غرفة الطوارئ في بنغازي، 9 سبتمبر 2023. (بلدية بنغازي)

من ترأس العميد صدام حفتر لاجتماع غرفة الطوارئ في بنغازي، 9 سبتمبر 2023. (بلدية بنغازي)