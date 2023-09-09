«القيادة العامة» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية المرتقبة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، تعليماته برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لجميع الوحدات العسكرية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري في بيان: إن تعليمات المشير حفتر شملت كذلك «اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنشاء عمليات الإنقاذ والحماية في المناطق التي تتعرض لهذه التقلبات الجوية المرتقبة».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال، ستكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا على مناطق الشمال الشرقي، اليوم السبت، مصحوبة بخلايا رعدية غدًا الإثنين على المنطقة الساحلية الممتدة من سهل بنغازي حتى امساعد، ما قد يسبب جريان بعض الأودية المحلية.

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ودفعت حالة الطقس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى إعلان عطلة طارئة غدًا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.

ووجهت اللجنة «المؤسسات الصحية جميعها وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة؛ تحسّبًا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية».