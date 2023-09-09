  • Alwasat News
Atwasat

الأرصاد: أمطار رعدية بمناطق الشمال.. وعطلة طارئة في بنغازي الأحد والإثنين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 11:24 صباحا
الأرصاد: أمطار رعدية بمناطق الشمال.. وعطلة طارئة في بنغازي الأحد والإثنين
مياه الأمطار تغمر أحد شوارع العاصمة طرابلس، 9 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال، ستكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على مناطق الشمال الشرقي اليوم السبت، مصحوبة بخلايا رعدية غدا والإثنين على المنطقة الساحلية الممتدة من سهل بنغازي حتى امساعد، مما قد يسبب جريان بعض الأودية المحلية.

ودفعت حالة الطقس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى إعلان عطلة طارئة يومي غدا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.

ووجهت اللجنة «المؤسسات الصحية جميعها وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة؛ تحسّبا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية».
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوس
- حالة السماء: سقوط أمطار تصحبها خلايا رعدية صباحاً، وتبدأ فى الانقشاع تدريجياً غدا.
- الرياح: شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على مصراتة وسرت.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساع
- حالة السماء: سقوط أمطار على معظم المناطق الساحلية، وتكون الفرصة أفضل الغد، وقد تشمل بعض مناطق الدواخل الغد الإثنين، مما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة
- الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية السرعة أحيانا، وقد تصل سرعتها إلى 70 كم/س على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة ومعتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر الإثنين، وقد يتخللها سقوط أمطار على الواحات.
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها

أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي

مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في ...
شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام

شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا

العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
تقييم أممي: اتفاق باريس مهدد.. والتحديات المناخية مستمرة

تقييم أممي: اتفاق باريس مهدد.. والتحديات المناخية مستمرة
سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير

سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير
شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها

شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في ...
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)

إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)
الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح

الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)

صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)
هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي

هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي
ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا

ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا
3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا

3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا
جريدة «الوسط»: كل الطرق تؤدي إلى تضييق الخناق على الدبيبة

جريدة «الوسط»: كل الطرق تؤدي إلى تضييق الخناق على الدبيبة
كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة

كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة
في العدد 407: الخناق يضيق على حكومة الدبيبة.. ومصير العمالة الأجنبية

في العدد 407: الخناق يضيق على حكومة الدبيبة.. ومصير العمالة الأجنبية
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يعزي المغرب في ضحايا الزلزال
الدبيبة يعزي المغرب في ضحايا الزلزال
كندا تجدد التحذير من السفر إلى ليبيا
كندا تجدد التحذير من السفر إلى ليبيا
المنفي يعزي محمد السادس في ضحايا الزلزال: واثقون من تجاوز المغرب آثار الكارثة
المنفي يعزي محمد السادس في ضحايا الزلزال: واثقون من تجاوز المغرب ...
بالصور.. أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس
بالصور.. أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس
الأرصاد: أمطار رعدية بمناطق الشمال.. وعطلة طارئة في بنغازي الأحد والإثنين
الأرصاد: أمطار رعدية بمناطق الشمال.. وعطلة طارئة في بنغازي الأحد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن...
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس...
المزيد
الهلال الأحمر في بنغازي يعلن 20 تدبيرا وقائيا خلال فترة هطول الأمطار
الهلال الأحمر في بنغازي يعلن 20 تدبيرا وقائيا خلال فترة هطول......
المقريف يمنح مراقبي التعليم صلاحية إيقاف الدراسة
المقريف يمنح مراقبي التعليم صلاحية إيقاف الدراسة...
مديرية أمن طرابلس تحدد أماكن مستنقعات الأمطار
مديرية أمن طرابلس تحدد أماكن مستنقعات الأمطار...
الأرصاد: أمطار رعدية بمناطق الشمال.. وعطلة طارئة في بنغازي الأحد والإثنين
الأرصاد: أمطار رعدية بمناطق الشمال.. وعطلة طارئة في بنغازي ......
بالصور.. أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس
بالصور.. أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس...
المزيد