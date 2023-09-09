الأرصاد: أمطار رعدية بمناطق الشمال.. وعطلة طارئة في بنغازي الأحد والإثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال، ستكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على مناطق الشمال الشرقي اليوم السبت، مصحوبة بخلايا رعدية غدا والإثنين على المنطقة الساحلية الممتدة من سهل بنغازي حتى امساعد، مما قد يسبب جريان بعض الأودية المحلية.
ودفعت حالة الطقس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى إعلان عطلة طارئة يومي غدا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.
ووجهت اللجنة «المؤسسات الصحية جميعها وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة؛ تحسّبا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية».
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوس
- حالة السماء: سقوط أمطار تصحبها خلايا رعدية صباحاً، وتبدأ فى الانقشاع تدريجياً غدا.
- الرياح: شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على مصراتة وسرت.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساع
- حالة السماء: سقوط أمطار على معظم المناطق الساحلية، وتكون الفرصة أفضل الغد، وقد تشمل بعض مناطق الدواخل الغد الإثنين، مما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة
- الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية السرعة أحيانا، وقد تصل سرعتها إلى 70 كم/س على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة ومعتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر الإثنين، وقد يتخللها سقوط أمطار على الواحات.
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.
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