«الكهرباء» تشكل غرفة طوارئ للتعامل مع تداعيات العاصفة المتجهة شرقًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تشكيل غرفة طوارئ للتعامل مع تداعيات العاصفة المتجهة إلى المنطقة الشرقية، ووضع جميع مكاتب الشركة بالمنطقة في حالة تأهب وتجهيزها بكل ما يلزم.

ونوهت الشركة في بيان، إلى إصلاح جل الأعطال المبلغ عنها خلال الساعات الـ24 الماضية الناتجة عن غزارة مياه الأمطار والتقلبات الجوية، وأكد عمل فرق الصيانة في كل المناطق بأقصى طاقتها لمعالجة أي طارئ يحدث.

وناشد البيان المواطنين في كل المناطق شرقًا وغربًا وجنوبًا بسرعة الإبلاغ عن أي خلل ناجم عن مياه الأمطار والرياح، والامتناع تمامًا عن التعامل بمفردهم مع الأسلاك أو المحولات، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال، ستكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا على مناطق الشمال الشرقي، اليوم السبت، مصحوبة بخلايا رعدية غدًا الإثنين على المنطقة الساحلية الممتدة من سهل بنغازي حتى امساعد، ما قد يسبب جريان بعض الأودية المحلية.

حظر تجول في بنغازي ودرنة

وفي ذات السياق، أعلنت بلدية بنغازي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة الثامنة مساء السبت إلى الإثنين، وإخلاء المناطق، وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي، والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، وذلك على خلفية مرور الإعصار «دانيال» بالقرب من حدود المدينة.

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«القيادة العامة» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية المرتقبة

وقالت بلدية بنغازي في بيان، إن هذه التدابير تأتي تنفيذًا لتعليمات قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي آمر القوات البرية العميد صدام حفتر، وإعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، حالة الطوارئ.

كما قرر المجلس البلدي درنة فرض حظر تجول من العاشرة مساء اليوم السبت إلى حين استقرار الأحوال الجوية، وإخلاء محلة الجبيلة ومحلة البلاد والمناطقة المجاورة للبحر حفاظًا على الأرواح من سوء الأحوال الجوية.

في حين دعا الهلال الأحمر الليبي فرع سكان المناطق المطلة على البحر في درنة مغادرة منازلهم تحسبًا للعاصفة، وذلك عبر سيارات إسعاف جابت شوارع تلك المناطق.

«القيادة العامة» ترفع درجة الاستعداد القصوى

وأصدر القائد العام لقوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، تعليماته برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لجميع الوحدات العسكرية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري في بيان: إن تعليمات المشير حفتر شملت كذلك «اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنشاء عمليات الإنقاذ والحماية في المناطق التي تتعرض لهذه التقلبات الجوية المرتقبة».