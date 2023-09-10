رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت آخر خرائط، نشرها رادار البث الفضائي، أن مركز العاصفة المتوسطية «دانيال» يمر الآن فوق مدينة المرج، بينما تستمر حالة الطوارئ في مدن الشرق الليبي.

وأشارت الخرائط، التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، إلى أن سرعة الرياح على بنغازي تتراوح بين 70 - 80 كم في الساعة، واستمرار تشكل السحب الرعدية شرق ليبيا.

طوارئ في بنغازي ودرنة

في حين تستمر التوقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية، أعلنت بلدية بنغازي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدينة ابتداء من الثامنة مساء السبت إلى الإثنين، وإخلاء المناطق، وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي، والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، وذلك على خلفية مرور العاصفة «دانيال» بالقرب من حدود المدينة.

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كما قرر المجلس البلدي بدرنة فرض حظر تجول من العاشرة مساء أمس السبت إلى حين استقرار الأحوال الجوية، وإخلاء محلة الجبيلة ومحلة البلاد والمناطقة المجاورة للبحر، حفاظا على الأرواح من سوء الأحوال الجوية. بينما دعا الهلال الأحمر الليبي سكان المناطق المطلة على البحر في درنة إلى مغادرة منازلهم، تحسبا للعاصفة، وذلك عبر سيارات إسعاف جابت شوارع تلك المناطق.