انتشار أمني على طريق البريقة - أجدابيا تحسبا للعاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي، اليوم الأحد، انتشار الدوريات التابعة لها علي الطريق الرابط بين مدينتي البريقة وأجدابيا، وذلك تحسبا للعاصفة «دانيال» التي تمتد تأثيراتها للمنطقة الشرقية.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى انتشار دوريات قسم شرطة النجدة، والبحث الجنائي، والمرور والتراخيص علي الطريق الرابط بين المدينتين، ورفع درجات الاستعداد، تحسباً لأي أمر طارئ.

استمرار تأثير «دانيال»

يستمر تأثر أجواء شرق البلاد بمنخفض جوي يتسبب في تكاثر السحب الماطرة الرعدية، وجريان الأودية، وتجمع المياه في المناطق المنخفضة خلال هذه الساعات.

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وفي وقت سابق، توقع مدير مكتب الإعلام في المركز الوطني للأرصاد الجوية، محيى الدين على، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، هبوب رياح قوية على مدن بنغازي والجبل الأخضر وأجدابيا، مشيرا إلى أن هذا المنخفض سيتحرك ناحية الشرق، مرورا بمناطق جغبوب، ووصولا إلى المناطق الحدودية مع مصر.

بينما أظهرت خرائط، نشرها رادار البث الفضائي، أن مركز العاصفة المتوسطية «دانيال» الآن فوق مدينة المرج. وأشارت الخرائط، التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، إلى أن سرعة الرياح على بنغازي تتراوح بين 70 - 80 كم في الساعة.

دورية أمنية على طريق البريقة - أجدابيا، 10 سبتمبر 2023. (مديرية أمن الهلال النفطي)

دورية أمنية على طريق البريقة - أجدابيا، 10 سبتمبر 2023. (مديرية أمن الهلال النفطي)

دورية أمنية على طريق البريقة - أجدابيا، 10 سبتمبر 2023. (مديرية أمن الهلال النفطي)