العاصفة «دانيال» تستنفر البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

استكملت الأجهزة الأمنية والطبية في مدينة البيضاء استعدادتها الاحترازية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، تحسبا للعاصفة المتوسطية «دانيال»، المتوقع وصولها إلى مدن ومناطق الجبل الأخضر بدءا من اليوم الأحد.

وأعلنت مديرية أمن البيضاء انتشار كل الدوريات التابعة لها في المدينة وضواحيها، ورفع درجات الاستعداد، تحسبا لأي طارئ. كما جرى تجهيز مركبة مزودة بزورق إنقاذ، للتعامل مع أي طارئ.

رفع حالة الطوارئ 100% بالبيضاء

على الصعيد الطبي، قرر مركز البيضاء الطبي رفع حالة الطوارئ 100%، استعدادا لمواجهة العاصفة الجوية. ووجه مدير عام المركز، عبدالرحيم مازق، نداء للعناصر الطبية والطبية المساعدة والشؤون الإدارية والتيسيرية، لرفع مستوى الاستعداد والتأهب، ومزاولة أعمالهم بالمركز جميعاً طيلة الأوقات. كما قرر المركز نشر نقاط تمركزات صحية على مداخل مدينة البيضاء.

في السياق نفسه، أعلن المجلس البلدي البيضاء التنسيق مع إدارة فنادق الثريا ومرحبا وبرقة وآية 1 وآية 2، لاستضافة المواطنين القاطنين في المناطق المحاذية للأودية في حال زيادة غزارة الأمطار وارتفاع منسوب المياه.

حكومة حماد تعلن الطواري

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، عطلة طارئة اليوم الأحد وغدا الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.

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وعقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، أمس السبت، اجتماعا طارئا مع أعضاء اللجنة، التي دعت كل عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية إلى اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء المناطق التي يُحتمل فيضان الأودية والسيول بها من السكان والثروة الحيوانية. ووجهت اللجنة «المؤسسات الصحية جميعها وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة؛ تحسّبا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية».

انتشار أمني في البيضاء تحسبا للإعصار، 10 سبتمبر 2023. (مديرية أمن البيضاء)