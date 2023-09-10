هيئة السلامة الوطنية تشكّل غرفة طوارئ للعاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

قررت هيئة السلامة الوطنية في المنطقة الشرقية تشكيل غرفة طوارئ، ورفع درجة الاستعداد 100%، وأخذ الحيطة والحذر، تحسبا للعاصفة «دانيال».

جاء ذلك عقب اجتماع برئاسة مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية اللواء طارق شيهوب، وجرى الاتفاق خلاله على تسخير كل الإمكانات والمعدات اللازمة، واستعداد كل الآليات التابعة لقسم الطوارئ والأزمات بالفرع، حسب بيان الهيئة.

تكاثر السحب الماطرة مع اقتراب العاصفة دانيال

أعلن مسؤول في المركز الوطني للأرصاد الجوية، في وقت سابق اليوم الأحد، استمرار تأثر شرق البلاد بمنخفض جوي يتسبب في تكاثر السحب الماطرة الرعدية، وجريان الأودية، وتجمع المياه في المناطق المنخفضة خلال هذه الساعات.

وتوقع مدير مكتب الإعلام في المركز، محيى الدين على، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، هبوب رياح قوية على مدن بنغازي والجبل الأخضر وأجدابيا، مشيرا إلى أن هذا المنخفض سيتحرك ناحية الشرق، مرورا بمناطق جغبوب، ووصولا إلى المناطق الحدودية مع مصر.

مسؤول بـ«الأرصاد» يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر التطورات بالمنطقة الشرقية

العاصفة «دانيال» تستنفر البيضاء

صور وفيديو.. استنفار أمني وطبي وإجلاء المتضررين في بنغازي تحسبا للعاصفة «دانيال»

شهدت مدينة بنغازي ومدن في المنطقة الشرقية حالة من الاستنفار الأمني والاستعدادت الطبية. وأظهرت صور، حصلت عليها «بوابة الوسط» اليوم الأحد، آثار العاصفة المتوسطية «دانيال» على بعض شوارع مدينة بنغازي، بينما تستمر حالة الطوارئ في مدن الشرق الليبي. وبينت الصور مشاهد لسقوط أشجار في منطقة عمارات الكيش ومناطق متفرقة.

في وقت سابق، أظهرت خرائط، نشرها رادار البث الفضائي، أن مركز «دانيال» الآن فوق مدينة المرج. وأشارت الخرائط، التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، إلى أن سرعة الرياح على بنغازي تتراوح بين 70 - 80 كم في الساعة.