«الأرصاد» يعلن كميات الأمطار على ليبيا.. الأعلى في محطة مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية كميات الأمطار المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بداية من الثامنة صباح أمس السبت حتى الثامنة صباح اليوم الأحد، وجاءت أعلى كمية مسجلة في محطة مطار مصراتة بـ61.2 مللي متر من المياه.

وأوضح المركز أن محطة الغالمية في العجيلات سجلت 1.1 مللي متر، ومحطة اسبيعة 9.2 مللي متر، وسيدي السائح 5.0 ملم، ومدينة طرابلس (باب بن غشير) 5.9 ملم.

كميات مياه الأمطار في سوق الجمعة وتاجوراء

وسجلت محطة الهضبة الأرصاد 6.6 ملم، والهضبة البدري 36.0 ملم، وسوق الجمعة طرابلس 5.6 ملم، وتاجوراء البحوث الزراعية 3.2 ملم، وتاجوراء المركز 3.5 ملم، وتازمرايت 1.3 ملم، ويفرن الأرصاد 1.0 ملم، والقلعة 23.5 ملم، وغريان الأرصاد 11.0 ملم.

أما محطة الخمس الأرصاد فسجلت كمياه مياه أمطار بلغت 8.0 ملم، وعين كعام 14.2 ملم.

كما سجلت محطة البركات بمسلات 2.5 ملم، ونعيمة بزليتن 10.0 ملم، ومصراتة الأرصاد 48.2 ملم، ومطار مصراتة 61.2 ملم، ومصراتة المدينة 28.0 ملم، ومصراتة البحوث الزراعية 32.0 ملم.

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أما محطة زاوية المحجوب فسجلت 31.0 ملم، وطمينة 30.0 ملم، وتاورغاء 24.0 ملم، وسرت الأرصاد 7.0 ملم، وأجدابيا 1.5 ملم، ومطار بنينا 15.0 ملم، ومركز الحدائق بنغازي 8.5 ملم، والمرج الأرصاد 42.5 ملم، ومراوة 18.0.