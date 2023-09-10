فيديو.. سيول في المرج مع استمرار تأثير العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر تسجيل مصور تداولته صفحات تواصل ليبية ونشطاء مشاهد لأمطار غزيرة وسيول في مدينة المرج، اليوم الأحد، مع استمرار تأثير العاصفة «دانيال» على الساحل الليبي وشرق البلاد.

وفي توقيت متزامن، قال المجلس التسييري لبلدية المرج إن أعمال إنقاذ العائلات العالقة في منازلها بسبب دخول الأمطار إليها لا تزال مستمرة. وأضاف المجلس، في بيان اليوم الأحد، أن أعمال فتح المسارات لجريان مياه الأمطار مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى أيضا.

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كما يتواصل العمل على تنظيف وشفط مياه الأمطار، وفتح مسارات لتصريفها، وذلك في وقت أظهرت فيه خرائط، نشرها رادار البث الفضائي، أن العاصفة المتوسطية «دانيال» التي تضرب المنطقة الشرقية مرت صباح اليوم فوق مدينة المرج.





فتح مسارات تصريف مياه الأمطار وإنقاذ العائلات في المرج

أكد المجلس أن أعمال فتح مسارات تصريف مياه الأمطار وإنقاذ العائلات «تتواصل بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، وشركة المياه، ومديرية الأمن والقوات المسلحة، والهلال الأحمر والكشافة، وجهاز الإسعاف والطوارئ».



وانطلقت منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد مجموعة مشتركة، تضم عميد بلدية المرج المهندس وليد صلهوب، وعدد من الجهات الحكومية، لمتابعة الوضع، وعلاج الأزمات الناتجة من سوء الأحوال الجوية.

بينما تستمر حالة الطوارئ في مدن الشرق الليبي. وأشارت الخرائط الجوية، التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، إلى أن سرعة الرياح على بنغازي تتراوح بين 70 - 80 كم في الساعة، واستمرار تشكل السحب الرعدية شرق ليبيا.