مديرية أمن المرج تدعو المواطنين للحذر من العواصف الرعدية والأمطار الشديدة المتوقعة

القاهرة - بوابة الوسط

دعت مديرية أمن المرج المواطنين إلى الحذر مع توقعات بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار شديدة مساء اليوم السبت.

وقالت المديرية في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المواطنين عليهم الحيطة وإخطار الغرفة الأمنية على الرقم المخصص «0677624810» بأي طارئ في حينه.

توقعات بعواصف وأمطار من سرت إلى امساعد

وأشارت إلى توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية بهبوب العواصف الرعدية والأمطار الشديدة على الخط الساحلي من سرت إلى امساعد، ويتوقع أن ينتج عنها سيول وفيضانات.

- الأرصاد: أمطار رعدية بمناطق الشمال.. وعطلة طارئة في بنغازي الأحد والإثنين

- الهلال الأحمر في بنغازي يعلن 20 تدبيرا وقائيا خلال فترة هطول الأمطار

- بالصور.. مياه الأمطار تغمر الشوارع وتغطي السيارات في طرابلس

رفع حالة الطوارئ بالمرج

ولفتت مديرية أمن المرج كذلك إلى صدور تعليمات من وزير الداخلية برفع حالة الطوارئ حسب ما جرى إعلانه بهيئة أحوال الطقس الجوية.

كما وجه مدير أمن المرج اللواء وهبي أنور الرخ برفع حالة الطوارئ القصوى، واستعداد مديرية الأمن لأي طارئ.