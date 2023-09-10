مديرية أمن درنة تناشد سكان الساحل والأودية وأماكن تصريف المياه مغادرة تلك المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

ناشدت مديرية أمن درنة، اليوم الأحد، سكان المناطق الساحلية وكذلك سكان الأودية الجبلية وأماكن تصريف المياه من منطقة الحصين شرقًا حتى منطقة الأثرون غربًا، بضرورة التعاون مع رجال الأمن ومغادرة تلك المناطق في أسرع وقت وعدم ترك أي منقولات ثمينة في منازلهم.

وقالت المديرية في بيان نشره مكتبها الإعلامي إن «على المواطنين القاطنين على مقربة من شاطئ البحر أخذ الحيطة والحذر وضرورة التعاون مع رجال الأمن، وترك تلك المناطق وعدم ترك أي منقولات ثمينة وإطفاء التيار الكهربائي أثناء المغادرة تحسبًا لأي طارئ، وكذلك سكان الأودية وأماكن تصريف المياه، من منطقة الحصين شرقًا حتى منطقة الأثرون غربًا، وبالأخص وادي الشواعر».

إخلاء سكان ساحل درنة

وأعلنت مديرية أمن درنة، أنها باشرت منذ أمس السبت، في إخلاء السكان القاطنين بالمناطق المقابلة للبحر في المدينة، حرصًا على سلامتهم وتحسبًا لأي طارئ ونقلهم إلى أماكن آمنة، وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، وذلك تنفيذًا للخطة الأمنية رقم (6) لتأمين مدينة درنة وضواحيها.

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وشارك في عمليات الإخلاء كل من دوريات مديرية الأمن وقوة دعم المديرية وقسم البحث الجنائي، وجهاز الأمن الداخلي، وجمعية الهلال الأحمر، و«الكتيبة 166» التابعة للقيادة العامة.

العاصفة «دانيال» تصل شرق ليبيا

وتشهد مناطق بنغازي والجبل الأخضر منذ الساعات الأولى لهذا اليوم موجة من الطقس السيئ إثر وصول العاصفة «دانيال» التي وصلت شرق ليبيا في وقت سابق وتسببت في رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة وصلت حد السيول في عدة مناطق خاصة السهلية منها.

وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الخميس الماضي حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا وشكَّلت لجنة وزارية للتعامل مع الأزمة، وطالبت الجهات المختصة في تلك المناطق بالتأهب استعدادًا للتعامل مع أي طارئ نتيجة العاصمة التي تجتاح المنطقة.

دوريات اللجنة المشتركة أثناء مناشدة سكان المناطق الساحلية والأودية مغادرة منازلهم قبل وصول السيول، السبت 9 سبتمبر 2023. (مديرية أمن درنة)

دوريات اللجنة المشتركة أثناء مناشدة سكان المناطق الساحلية والأودية مغادرة منازلهم قبل وصول السيول، السبت 9 سبتمبر 2023. (مديرية أمن درنة)

دوريات اللجنة المشتركة أثناء مناشدة سكان المناطق الساحلية والأودية مغادرة منازلهم قبل وصول السيول، السبت 9 سبتمبر 2023. (مديرية أمن درنة)

دوريات اللجنة المشتركة أثناء مناشدة سكان المناطق الساحلية والأودية مغادرة منازلهم قبل وصول السيول، السبت 9 سبتمبر 2023. (مديرية أمن درنة)