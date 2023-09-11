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حكومة حماد تعلن درنة «مدينة منكوبة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 09:53 صباحا
حكومة حماد تعلن درنة «مدينة منكوبة»
آثار السيول في مدينة درنة، 10 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
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أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين، أن درنة «مدينة منكوبة» جراء العاصفة دانيال التي ضربتها.

ووجهت الحكومة الجهات المعنية جميعها باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك، بما فيها حماية سكان المدينة من أخطار العاصفة والانجرافات وغيرها، ومساعدتهم على تجاوز آثارها، حسب القرار رقم 74 للعام 2023، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

فيضان مجرى وادي درنة
في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، فاض مجرى وادي درنة بوسط المدينة بالمياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى جريان سيل هادر يهدد سكان المدينة.

سيول جارفة من وادي درنة تهدد المدينة (فيديو)

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، مقاطع مصورة تُظهر جريان المياه بغزارة في وادي درنة.

يقع مجرى وادي درنة وسط المدينة، وهي منطقة تبدو منخفضة، تصب فيها الأودية والشعاب التي تجمعت داخلها مياه الأمطار التي اجتاحت مدن الجبل الأخضر، مما ينذر بخطر كبير يهدد المدينة.

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