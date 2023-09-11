التعليم: السيول تغمر مدارس بالمنطقة الشرقية.. واستغلال أخرى كمراكز إيواء

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأحد، إن عددًا من مدارس المنطقة الشرقية غمرتها مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة، مثل مدرسي «الحنية»، و«ثورة الحجارة» بالبياضة ببلدية الساحل، ومدرستي «سيدي أرحومة»، و«جيل الثورة» بالمرج، وعدد من مدارس المليطانية، والأبرق، والبيضاء، وشحات.

جاء ذلك في تصريحات لمدير مكتب الإعلام والاتصال بالوزارة ومندوبها لدى غرفة الطوارئ والاِستجابة السريعة عبدالعزيز عيسى، بشأن وضع المؤسسات التعليمية والطلاب في المنطقة الشرقية.

وقال عيسى، في منشور للوزارة على «فيسبوك»، إن الوزارة تتابع عن كثب الوضع في 38 مراقبة تربية وتعليم تقع في شرق ليبيا وجنوبها الشرقي، تضم 2035 مؤسسة تعليمية يدرس بها 749521 طالب وطالبة.

إيقاف الدراسة يومي الأحد والاثنين في المنطقة الشرقية

وأضاف أن مراقبات التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية أوقفت الدراسة يومي الأحد والاثنين، جراء الأوضاع الكارثية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن الطرقات المؤدية للمؤسسات التَّعليمية في سلوق والبالغ عددها 28 مؤسسة تعليمية، بها تجمّعات كبيرة لمياه الأمطار باعتبارها طرق ترابية وليست معبدة.

وأشار إلى استغلال مدرسة «أم المؤمنين» بِمراقبة تعليم درنة كمركز لإيواء السكان القريبين من البحر، كما جرى استغلال ديوان مراقبة التعليم بنغازي كمركز لإيواء النازحين أيضًا.