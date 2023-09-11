تعطيل الدراسة في بنغازي حتى الخميس.. والمدارس للإيواء

القاهرة - بوابة الوسط

قررت مراقبة التربية والتعليم ببنغازي، اليوم الإثنين، تعطيل الدراسة حتى الخميس المقبل، نظرا للأضرار الناجمة عن العاصفة «دانيال»، مع بقاء الكادر الإداري طيلة فترة الدوام.

وطلبت المراقبة من العاملين في المؤسسات التعليمية تجهيزها، لإمكان استقبال بعض المتضررين جراء السيول والفيضانات فيها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما شكلت المراقبة غرفة طوارئ، لمتابعة تناوب العاملين في المؤسسات التعليمية على مدى الساعة، داعية إلى التعاون، لتجاوز تلك المحنة.

وفيات نتيجة السيول

كشفت حصيلة أولية صادرة عن مركز البيضاء الطبي وجهاز الإسعاف والطوارئ وفاة 19 شخصا جراء السيول في سوسة والبيضاء وشحات.

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وضربت العاصفة «دانيال»، القادمة من وسط البحر المتوسط، مناطق ومدن عدة بشرق ليبيا منذ الساعات الأولى من أمس الأحد حتى مساء اليوم نفسه، حيث هطلت أمطار غزيرة، وتحولت إلى سيول غزيرة تدفقت نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

جمع مساعدات في بنغازي للمناطق المتضررة جراء السيول، 11 سبتمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)