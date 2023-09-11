«الإسعاف»: سوسة تحت الماء بالكامل.. ونحتاج مروحيات لجهود الإنقاذ

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الناطق باسم جهاز الإسعاف، أسامة علي، صعوبة الوضع في سوسة بالجبل الأخضر جراء آثار العاصفة »دانيال»، قائلا: «المدينة تحت الماء بالكامل، والبيوت جميعها غارقة».

وقال أسامة علي أن فرع الجهاز في سوسة أكد له تسجيل سبع وفيات حتى الآن، مشيرا إلى طلب مساعدات تتمثل بتوفير وقود لسيارات الفرع.

كما لفت إلى أن الطيران المروحي بات هو الطريقة الوحيدة حاليا لاستمرار جهود إنقاذ الناس في سوسة، لكنه استدرك قائلا: « لاأعلم إذا كان ذلك ممكنا أم لا».

انقطاع الطريق بين شحات وسوسة

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أطلق مواطنون تحذيرات من انقطاع الطريق الواصل بين مدينتي سوسة وشحات جراء السيول.

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وتداولت صفحات ليبية على موقع «فيسبوك» صورا تُظهر الأضرار البالغة في الطريق الجبلي، ووقوع عدة انهيارات فيه جراء العاصفة «دانيال».

كما شاركت الصفحات مقطع فيديو يُظهر الدمار الواسع الذي لحق بشارع المستشفى في سوسة، والأضرار التي لحقت عدة منازل بها.